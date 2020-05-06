В столице заработал виртуальный музей "Москва - с заботой об истории"

Там собрана уникальная коллекция свидетельств Великой Отечественной войны

Первый онлайн-музей Главного архивного управления Москвы и центров госуслуг "Мои документы" начал свою работу 6 мая. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что акции исполнился год. За это время удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны.

"Около 7,5 тыс. документов и других предметов военного времени послужили основой для создания виртуального музея. Особенно это актуально сейчас, во время действия ограничительных мер в городе - с появлением виртуального музея любой желающий может познакомиться с историей не выходя из дома", - сказала Ракова.

Посетители смогут увидеть не только фотографии, карты, документы, письма военных лет, но и объемные модели медалей и орденов, различные предметы того времени. Кроме того, можно будет посмотреть видеоролики с исторической хроникой, изучить анимированные схемы сражений, интерактивные карты. Фронтовые письма и воспоминания стали основой видеосюжетов, в которых известные деятели культуры воспроизводят атмосферу событий Великой Отечественной войны.

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