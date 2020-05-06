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Рассекречены детали вечеринки в честь сына Меган Маркл и принца Гарри

11:35
  • среда
  • 06 мая 2020

6 мая Арчи исполнился годик

Принц Гарри и Меган Маркл решили устроить праздник по случаю первого дня рождения Арчи. Мероприятие пройдет во дворе их особняка в Малибу. 
Обнародована личная переписка принца Гарри и Меган Маркл

Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, супруги накроют праздничный стол рядом с бассейном. Меган Маркл собирается приготовить для сына торт из органических продуктов. Десерт будет без искусственных подсластителей.  

6 мая Гарри и Меган пообщаются со своими родными по видеосвязи. В частности, они созвонятся с королевой Елизаветой II. "Им не терпится увидеть, как Арчи вырос", - рассказала Николл о родственниках именинника. 

Королевский биограф не исключила, что в скором времени Меган Маркл может объявить о новой беременности. "Появление младшего брата или сестры Арчи - это сейчас актуальный для них вопрос. Похоже, им нравится суета и оживленность", - цитирует ее Daily Mail.

Ну а пока Арчи довольствуется общением с домашними питомцами - биглем Гаем и лабрадором Озом. По словам Кэти Николл, малыш хорошо ладит с собаками. 

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