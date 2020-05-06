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Зеленский собрался в азиатское турне после окончания карантина

11:41
  • среда
  • 06 мая 2020

Президент полетит налаживать отношения

В офисе президента Украины рассказали о планах Владимира Зеленского после спада пандемии коронавируса.

Глава государства намерен посетить ряд азиатских стран для развития международных отношений. В частности, Зеленский хочет углубить отношения с Китаем, Индией и Японией, рассказал заместитель главы офиса Игорь Жовква.

4 мая украинские власти приняли решение о постепенном выходе из карантина, введенного из-за коронавируса. С 11 мая в стране заработают кафе, рестораны, парки, салоны красоты. Откроются непродовольственные магазины, музеи и кабинеты стоматологов.

По данным института Джонса Хопкинса, на Украине зафиксировано 13 184 случаев коронавируса. 327 человек умерли.

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