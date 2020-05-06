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Более 90% связанных с имуществом госуслуг в Москве получено онлайн

11:47
  • среда
  • 06 мая 2020

Было обработано 320 тысяч заявок

Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере жители Москвы получили онлайн в I квартале 2020 года. Об этом сообщили на сайте департамента городского имущества Москвы.

"В I квартале 2020 года было обработано 320 тысяч заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90% было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что из 35 услуг, которые оказываются горожанам, 23 - в электронном виде. Кроме того, удалось сократить сроки предоставления 70% госуслуг.

Сейчас власти Москвы ведут работу по переводу максимального количества предоставляемых услуг в электронный вид, а обработка заявок, которые поступили в электронном виде, продолжается без перерывов.

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