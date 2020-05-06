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В каких странах будет опасно жить к 2050 году

12:02
  • среда
  • 06 мая 2020

Идут серьезные климатические изменения

Ученые прогнозируют повышение температуры на Земле, в связи с этим жизнь в некоторых районах планеты станет невыносимой.

Так, к 2050 году в жарких странах температура воздуха будет настолько высокой, что жить там будет опасно. С большими трудностями столкнутся бедные слои населения, у которых нет денег на покупку кондиционера, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Если ситуация будет развиваться по самому негативному сценарию, то среднегодовая температура к 2050 году вырастет с 11-15 градусов по Цельсию до 29 градусов. Сейчас такая температура характерна для менее 1% поверхности Земли.

По словам специалистов, климатические изменения на планете в ближайшие 50 лет будут более серьезными, чем за последние шесть тысяч лет.

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