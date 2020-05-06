Цыганов впервые показал красавца-сына от Снигирь

Фанаты спорят, на кого похож мальчик

Актер Евгений Цыганов впервые опубликовал в Instagram фото своего четырехлетнего сына Федора, которого ему подарила актриса Юлия Снигирь.

На опубликованном снимке мальчик лежит на диване, положив голову на руки. Он то ли задумался, то ли внимательно на что-то смотрит.

Мнение интернет-пользователей относительно внешности Федора разделилось: кто-то считает, что он похож на маму, а кто-то видит в нем копию отца. При этом поклонники в один голос называют Федора красивым мальчиком.

- Копия мамы. Особенно глаза, - пишут в соцсети.

- Как на папу то похож!

- На маму похож, а взгляд папин.

- Снигирёнок.

- Красавчик - есть в кого!

Отметим, что Цыганов и Снигирь долгое время не показывали своего ребенка. В марте актриса впервые обнародовала фото Федора, а Цыганов до сегодняшнего дня пытался скрыть наследника от чужих глаз.

Евгений Цыганов также опубликовал в сториз фотографии своих старших детей, рожденных в браке с актрисой Ириной Леоновой. Актер находится вместе с ними на карантине. "Карантинная команда", - такую надпись Цыганов оставил на кадрах с детьми.

Цыганов не теряет времени в самоизоляции. "Сейчас я занимаюсь педагогической деятельностью со своими детьми. Учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять", - цитирует артиста vokrug.tv.

Напомним, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь живут вместе уже пять лет. Состоят ли они в официальном браке, не уточняется. Снигирь носит на безымянном пальце обручальное кольцо, но называет Цыганова просто своим парнем.

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