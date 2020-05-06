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Цыганов впервые показал красавца-сына от Снигирь

12:19
  • среда
  • 06 мая 2020

Фанаты спорят, на кого похож мальчик

Актер Евгений Цыганов впервые опубликовал в Instagram фото своего четырехлетнего сына Федора, которого ему подарила актриса Юлия Снигирь. 

Цыганова засняли во время игры с маленьким сыном
Снигирь опубликовала фото четырехлетнего сына от Цыганова

На опубликованном снимке мальчик лежит на диване, положив голову на руки. Он то ли задумался, то ли внимательно на что-то смотрит. 

Мнение интернет-пользователей относительно внешности Федора разделилось: кто-то считает, что он похож на маму, а кто-то видит в нем копию отца. При этом поклонники в один голос называют Федора красивым мальчиком. 

- Копия мамы. Особенно глаза, - пишут в соцсети. 

- Как на папу то похож!

- На маму похож, а взгляд папин. 

- Снигирёнок. 

- Красавчик - есть в кого!

Отметим, что Цыганов и Снигирь долгое время не показывали своего ребенка. В марте актриса впервые обнародовала фото Федора, а Цыганов до сегодняшнего дня пытался скрыть наследника от чужих глаз. 

Евгений Цыганов также опубликовал в сториз фотографии своих старших детей, рожденных в браке с актрисой Ириной Леоновой. Актер находится вместе с ними на карантине. "Карантинная команда", - такую надпись Цыганов оставил на кадрах с детьми. 

Цыганов не теряет времени в самоизоляции. "Сейчас я занимаюсь педагогической деятельностью со своими детьми. Учу их игре на гитаре. Они же дома, и их надо чем-то занять", - цитирует артиста vokrug.tv

Напомним, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь живут вместе уже пять лет. Состоят ли они в официальном браке, не уточняется. Снигирь носит на безымянном пальце обручальное кольцо, но называет Цыганова просто своим парнем. 

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