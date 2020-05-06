Мишустин пропустит доклад у Путина из-за коронавируса

Вместо него выступит Андрей Белоусов

Заболевший коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин не примет участие в онлайн-совещании по борьбе с COVID-19.

Вместо него доклад президенту Владимиру Путину представит первый заместитель главы кабмина Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 6 мая президент и правительство обсудят меры по постепенному выходу из ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

О заражении Мишустина стало известно 30 апреля. Премьер-министр заявил, что у него поднялась высокая температура, тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава кабмина отправился на лечение в клинику, но продолжает активно консультировать коллег по телефону.

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