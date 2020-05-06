Илон Маск назвал сына набором символов

Никто ничего не понял

Певица Граймс и глава Tesla Илон Маск назвали своего сына набором символов - X Æ A-12.

Фанаты не поняли их значение, поэтому Граймс пришлось объяснить, какой смысл они вложили в эти символы.

X — неизвестная переменная или скрещенные мечи, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь или искусственный интеллект), A-12 — американский самолет-разведчик. Его предшественником был SR-71 – любимое судно Маска и Граймс, на котором нет оружия.

"На нем нет оружия, только скорость. Силен в схватке, но без насилия", - написала Граймс в Twitter.

Кроме того, буква А еще обозначает любимую песню певицы – Archangel. Кто автор композиции, Граймс не уточнила.

Несмотря на объяснение Граймс, понятнее не стало. Поклонники в комментариях принялись уточнять произношение, некоторые составили формулу имени, а другие начали молиться, чтобы твит певицы оказался шуткой.

"Спасибо за объяснение, но я ничего не понял", - написал Seth Everman.

Канадская певица Клэр Буше (Граймс) родила 4 мая. Это первый ребенок для нее. У Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон - Дамиан, Саксон, Кай, Ксавье и Гриффин.

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