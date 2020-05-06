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"Пью много антибиотиков": Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

13:08
  • среда
  • 06 мая 2020

Первый ее тест на COVID-19 оказался отрицательным

73-летняя актриса Татьяна Васильева, которая 1 мая попала в больницу с высокой температурой и кашлем, сообщила об улучшении своего самочувствия. Народная артистка России лечится дома.   
73-летнюю Татьяну Васильеву увезли в больницу с коронавирусом

Татьяна Васильева сдала анализы на коронавирус, первый тест оказался отрицательным. Несмотря на это, актриса подозревает, что подцепила COVID-19, ведь компьютерная томография выявила у нее двустороннюю пневмонию.

"Сейчас чувствую себя получше, я пью много сложных антибиотиков, - рассказала Васильева ТАСС. - Через какое-то время опять нужно делать КТ и сдавать мазки, пока не проявится что-то". 

Ранее сообщалось, что Васильева попросила телеведущую Дану Борисову устроить ее в больницу. Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" якобы находилась в подавленном состоянии. "Она плакала", - рассказала Борисова. 

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