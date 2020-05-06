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Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

13:06
  • среда
  • 06 мая 2020

В реанимациях находятся до 1500 пациентов

В России около четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы в среду. По его словам, в их число входят не только пациенты, которые нуждаются в искусственной поддержке работы легких.

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Всего в больницах страны, по данным Минздрава, сейчас находятся более 80 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией. Примерно 1200-1500 пациентов находятся в реанимации. Мурашко подчеркнул, что в больницах нет дефицита реанимационных коек.

Кроме того, в России уже идут доклинические исследования вакцин от коронавируса, сообщил глава Минздрава.

"Есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать", - сказал он. Слова министра приводят РИА Новости.

По данным на 6 мая, в России с начала эпидемии подтверждено почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 21 тысячи пациентов выздоровели. 1537 человек с коронавирусом скончались.

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