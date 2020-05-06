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В Крыму отрепетировали Парад Победы

14:51
  • среда
  • 06 мая 2020

9 мая можно будет увидеть авиацию и морскую часть торжества

В Крыму состоялась репетиция Парада в честь 75-летия Великой Победы. В Севастопольской бухте боевые корабли выстроились в парадную линию.

В небо над Городами-Героями поднялись 56 самолётов и вертолётов. Вместе с экипажами Черноморского флота участие в праздничной программе примут лётчики Южного военного округа, сообщает "ТВ Центр".

9 мая над полуостровом пролетят многоцелевые истребители Су-30 и Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24, пассажирские и транспортные - Ту-134 и Ан-26, а также несколько видов вертолётов. В том числе знаменитые Ка-52 “Аллигатор” и Ми-28Н “Ночной охотник”.

В связи с пандемией россиянам рекомендовано наблюдать за Парадом исключительно через экраны телевизоров. Транслировать воздушную часть будут региональные телеканалы.

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