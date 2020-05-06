Записавшую песню о "единстве арестантском" шансоньетку отчислили из вуза

Но не за "творчество"

Новосибирскую студентку юрфака, которая записала песню про "единство арестантское", отчислили из института за прогулы.

19-летняя Арина Миронова училась в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС - прим.ред.) на дознавательницу. У нее накопилась академическая задолженность за первый и второй курсы, в результате руководство вуза приняло решение об ее отчислении, пишет РИА Новости.

В вузе отметили, что Миронову не могли отчислить за творчество, но если бы девушка все еще числилась студенткой, то с ней провели бы разъяснительную работу, так как подобными песнями она порочит саму себя и сотрудников правоохранительных органов.

"Что касается оценки ее "творчества" — оно не соответствует ценностям и традициям, которые лежат в основе принципов обучения в нашей академии, особенно студентов юридического факультета", - заявили в пресс-службе вуза.

Ранее в интернете появился клип Мироновой на собственную песню в стиле шансон, где она выступает в роли заключенной и поет про "воровское единство". Творчество девушки вызвало широкий общественный резонанс.

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