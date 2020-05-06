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У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус

13:45
  • среда
  • 06 мая 2020

Он лечится дома

5 мая актер Петр Красилов, почувствовавший недомогание, вызвал скорую помощь. Его госпитализировали, а после проведения медосмотра отправили лечиться домой. 

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Как пишет Telegram-канал Mash, звезда сериала "Не родись красивой" сделал компьютерную томографию легких. У Красилова заподозрили коронавирусную инфекцию. 

Красилов и его представители пока не комментировали эту информацию. Подробности о состоянии заслуженного артиста России не приводятся. 

Петр Красилов снялся в таких фильмах и сериалах, как "Бедня Настя", "Не родись красивой", "Второе дыхание", "Удиви меня" и так далее. 

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