У актера Петра Красилова заподозрили коронавирус

Он лечится дома

5 мая актер Петр Красилов, почувствовавший недомогание, вызвал скорую помощь. Его госпитализировали, а после проведения медосмотра отправили лечиться домой.

Как пишет Telegram-канал Mash, звезда сериала "Не родись красивой" сделал компьютерную томографию легких. У Красилова заподозрили коронавирусную инфекцию.

Красилов и его представители пока не комментировали эту информацию. Подробности о состоянии заслуженного артиста России не приводятся.

Петр Красилов снялся в таких фильмах и сериалах, как "Бедня Настя", "Не родись красивой", "Второе дыхание", "Удиви меня" и так далее.

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