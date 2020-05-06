В Томске 10-летний мальчик устроил опасные гонки с ДПС (видео)

Закончилась поездка ребенка аварией

Опасные гонки. Десятилетний мальчик за рулём внедорожника проехал на большой скорости по улицам Томска, передает "ТВ Центр".

На кадрах с регистратора видно, как автомобиль несётся по мокрой дороге, выезжает на встречную полосу и обгоняет другие машины. Юного лихача пытались догнать сотрудники ДПС. Вместе с мальчиком в салоне находилась и его младшая сестра. 4-летняя девочка сильно испугалась. На видео слышно, как брат пытается её успокоить.

Закончилась опасная поездка аварией. На мокрой дороге машину занесло, и она выехала на железнодорожные пути. Дети серьёзных травм не получили. Как выяснилось позже, мальчик взял ключи от машины, пока взрослых не было дома. Родителей привлекли к административной ответственности.

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