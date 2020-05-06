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Более 6 тысяч человек привлекли к ответственности за первые майские праздники в Москве

14:07
  • среда
  • 06 мая 2020

Они нарушили правила самоизоляции

Власти столицы привлекли к административной ответственности более шести тысяч человек за то, что они вышли на улицу без разрешенных оснований за первые майские праздники.

Кроме того, мобильные группы спасателей выявили 18 случаев использования мангалов в запрещенных местах и использование открытого огня. Было выписано 15 протоколов об административных правонарушениях.

Тем не менее, на майские праздники не было выявлено резкого увеличения количество нарушений режима самоизоляции, передает РИА Новости.

"Однако и снижения количества подобных нарушений также не произошло - часть горожан по-прежнему выходят на прогулки, пробежки, на спортивные площадки, выводят детей на детские площадки, собираются компаниями в скверах, парках и лесопарковых и береговых зонах", - заявил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

В Москве и большинстве регионов страны с 30 марта действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора. С 15 апреля стало обязательным наличие цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте.

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