Психолог посоветовала родителям заняться детьми в самоизоляции

Школьники тоже скучают

Во время самоизоляции в майские праздники родителям стоит уделять особое внимание детям. Их нужно убедить в том, что дома, рядом со старшими, он находится в безопасности, полагает психолог Анастасия Кузнецова.

"Убедите школьника в том, что дома, рядом с вами, он находится в безопасности. Поговорите с ним по душам, вспомните приятные совместные моменты. Уделяйте особое внимание ребенку в это время и больше общайтесь друг с другом", - говорит Кузнецова.

Такое общение, уверен специалист, позволит ребенку раскрыться, высказать свои переживания и оставить их в прошлом. Кроме того, нужно распранировать досуг детей, чтобы они не заскучали в длинные выходные. Родителям психолог рекомендует поинтересоваться у своих детей, чем мы бы они хотели заняться. Кроме онлайн-развлечений, можно предложить ребенку навести порядок в доме, почитать книгу или посмотреть фильм.

"Особое внимание в этот период уделите физической активности школьника. Различные видеоуроки с гимнастикой и разминкой отлично впишутся в досуг ребенка. Кроме того, регулярные тренировки повышают уровень физической и эмоциональной устойчивости", - отметила Кузнецова в интервью агентству "Москва".

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