ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские космонавты оценили готовность Тома Круза к полету в космос

14:19
  • среда
  • 06 мая 2020

На МКС хотят снять блокбастер

Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский прокомментировали идею о съемках приключенческого фильма на Международной космической станции (МКС). Главную роль в картине исполнит голливудский актер Том Круз. 
Как готовили полёт космонавта №1

Сергей Рязанский назвал этот проект интересным. По его мнению, Том Круз никак не помешает работе станции.

"Обширной съемочной группы там не будет. Будет специальное задание астронавтам на какие-то съемки", - цитирует его "Газета.Ru"

Михаил Корниенко заявил, что в качестве туристов на МКС летало много людей, которые уступали Тому Крузу по своим физическим данным. Так что актеру по силам снять несколько сцен на борту станции.

"Летали бизнесмены, летал клоун. Летали такие люди на моем веку, которые по земле уже с трудом ходили. Он парень тренированный, я тут не вижу проблем", - отметил космонавт. 

Ранее директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн сообщил, что его ведомство "радо работать" с Томом Крузом. Участвовать в съемках также будет компания SpaceX Илона Маска. Что это будет за фильм, пока не уточняется. Известно, что картина не станет частью серии "Миссия: невыполнима".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Том Круз
Том Круз
Том Круз
Том Круз
Том Круз
Том Круз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.