Российские космонавты оценили готовность Тома Круза к полету в космос

На МКС хотят снять блокбастер

Космонавты Михаил Корниенко и Сергей Рязанский прокомментировали идею о съемках приключенческого фильма на Международной космической станции (МКС). Главную роль в картине исполнит голливудский актер Том Круз.

Сергей Рязанский назвал этот проект интересным. По его мнению, Том Круз никак не помешает работе станции.

"Обширной съемочной группы там не будет. Будет специальное задание астронавтам на какие-то съемки", - цитирует его "Газета.Ru".

Михаил Корниенко заявил, что в качестве туристов на МКС летало много людей, которые уступали Тому Крузу по своим физическим данным. Так что актеру по силам снять несколько сцен на борту станции.

"Летали бизнесмены, летал клоун. Летали такие люди на моем веку, которые по земле уже с трудом ходили. Он парень тренированный, я тут не вижу проблем", - отметил космонавт.

Ранее директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн сообщил, что его ведомство "радо работать" с Томом Крузом. Участвовать в съемках также будет компания SpaceX Илона Маска. Что это будет за фильм, пока не уточняется. Известно, что картина не станет частью серии "Миссия: невыполнима".

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