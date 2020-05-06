ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно об уходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

14:34
  • среда
  • 06 мая 2020

У 15-летней спортсменки накопилось недовольство

Российская фигуристка Александра Трусова подала заявление об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщил телеканал RT. По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как 15-летняя фигуристка официально объявит имя нового наставника.

Источник издания Sport24 утверждает, что Трусова была недовольна своим положением в группе Тутберидзе, отсутствием должного внимания и поэтому перешла к фигуристу Евгению Плющенко.

"Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн - уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала", - заявил собеседник портала.

Сам Плющенко комментировать переход Трусовой пока отказывается. "Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два", - сказал спортсмен.

Под руководством Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. Фигуристка - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В ее активе также бронза взрослого чемпионата Европы, серебро чемпионата России.

Ранее от Тутберидзе ушла фигуристка Евгения Медведева, а чуть позже заявила о завершении спортивной карьеры Алина Загитова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александра Трусова
Александра Трусова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.