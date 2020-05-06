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Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет

14:37
  • среда
  • 06 мая 2020

Она прославилась благодаря фильму "Не могу сказать "прощай"

Актриса театра и кино Татьяна Паркина умерла 6 мая после тяжелой и продолжительной болезни. 
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"Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится в сообщении Союза кинематографистов России, которое цитирует агентство "Москва"

Татьяна Паркина родилась и выросла в Риге. Она окончила ВГИК. Работала в Рижском эстрадно-концертном объединении, а затем в Московском объединении музыкальных ансамблей.

Паркина снялась в таких картинах, как "Красное и черное", "Ты иногда вспоминай", "Зависть богов", "Салон красоты". Она была известна не только своим актерским, но и вокальным талантом. 

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