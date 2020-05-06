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В Кремле пока не обсуждают открытие границ России

14:39
  • среда
  • 06 мая 2020

Они были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса

Российские власти пока не обсуждают вопрос об открытии границ страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Пока этого обсуждения не было, пока этот вопрос никак не поднимался", - сказал представитель Кремля.

Говоря о совещании по ситуации с коронавирусом, Песков сообщил, что правительство своевременно представило президенту план поэтапного снятия ограничений. В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова разъяснит его детали.

Кроме Поповой, с докладом выступит и мэр Москвы Сергей Собянин. Он выскажет свое мнение о процедуре снятия ограничений. Также в ходе совещания будет рассмотрена эффективность первого и второго пакета мер поддержки населения и экономики на фоне коронавируса.

"Как это работает, работают ли эффективно, работает вообще, есть ли затруднения и так далее. Со всем этим сегодня будет разбираться глава государства, очень внушительный состав участников, мы ожидаем, что это состоится в районе половины четвертого-четыре начнем давать. Естественно будет вступительное слово Путина", - сказал Песков. Его слова приводят РИА Новости.

По данным на 6 мая, в России с начала эпидемии подтверждено почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 21 тысячи пациентов выздоровели. 1537 человек с коронавирусом скончались.

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