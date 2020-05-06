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В Кремле раскрыли планы Путина на 9 мая

14:45
  • среда
  • 06 мая 2020

Президент планирует возложить цветы к Вечному огню

В Кремле рассказали о планах президента России Владимира Путина на День Победы.

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Как сообщил изданию "Газета.Ru" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 9 мая Путин возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами около 10 утра.

Песков уточнил, что на этот день запланировано еще несколько мероприятий.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как в России буду отмечать 75-летие Победы 9 мая. По его словам, в Москве над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Авиационные парады состоятся также в 47 городах и на российских военных базах за рубежом. Акция "Бессмертный полк" пройдет в видеоформате и будет транслироваться онлайн.

Путин также ранее анонсировал праздничные салюты в российских городах. Все остальные торжественные мероприятия из-за распространения коронавируса перенесены на более поздний срок.

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