У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

Она работает из дома
Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом и перешла на удаленный режим работы.
Пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщила, что болезнь у Любимовой протекает в легкой форме. В госпитализации она не нуждается.
"Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - цитирует Усачеву РБК.
Ранее стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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