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У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

14:47
  • среда
  • 06 мая 2020

Она работает из дома

Глава Минкультуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом и перешла на удаленный режим работы. 

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Пресс-секретарь министра Анна Усачева сообщила, что болезнь у Любимовой протекает в легкой форме. В госпитализации она не нуждается. 

"Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах", - цитирует Усачеву РБК

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева. 

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