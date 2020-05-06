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В Минздраве оценили развитие ситуации с коронавирусом в России

15:13
  • среда
  • 06 мая 2020

Россия пока не вышла на плато по COVID-19

В Минздраве России в среду рассказали, что наша страна пока не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что "прирост идет ежедневный".
У министра культуры Ольги Любимовой выявили коронавирус

Я думаю, что про плато пока рановато говорить", - приводит слова министра РИА Новости.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в России порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии. При этом в больницах нет дефицита реанимационных коек.

6 мая доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов рассказал, что Россия в ближайшее время не выйдет на плато заболеваемости COVID-19. Виной всему – нарушение самоизоляции в период майских праздников.

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