ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия проанализирует планы США по добыче ископаемых на Луне

15:16
  • среда
  • 06 мая 2020

Вашингтон собрался вести дела без Москвы

Проект США о добыче полезных ископаемых на Луне требует глубокого анализа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Планы Соединенных Штатов нужно проверить на соответствие международному законодательству, передает "Интерфакс".

"Мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы", - заявил спикер Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Вашингтоне готовят международное соглашение Artemis Accords о добыче ресурсов на Луне. Россию в документ не включили, ее участие на начальном этапе не подразумевается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Астронавты на Луне
Астронавты на Луне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.