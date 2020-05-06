Россия проанализирует планы США по добыче ископаемых на Луне

Вашингтон собрался вести дела без Москвы

Проект США о добыче полезных ископаемых на Луне требует глубокого анализа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Планы Соединенных Штатов нужно проверить на соответствие международному законодательству, передает "Интерфакс".

"Мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы", - заявил спикер Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Вашингтоне готовят международное соглашение Artemis Accords о добыче ресурсов на Луне. Россию в документ не включили, ее участие на начальном этапе не подразумевается.

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