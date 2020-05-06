Онкобольной ведущий Александр Беляев перенес срочную операцию

Он рассказал о своем самочувствии

71-летний телеведущий Александр Беляев, который много лет борется с раком легких, перенес операцию по удалению абсцесса.

"Слава Богу, не онкология. Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. К сожалению, на какой части, не скажу, не для печати такие сведения", - рассказал Беляев об операции.

Ведущий прогноза погоды провел неделю в больнице. Сейчас он находится дома, где за ним ухаживает помощница. Чувствует себя Беляев хорошо. После майских праздников он планирует посетить доктора.

Александр Беляев живет за городом. "К сожалению, тяжело передвигаюсь, поэтому все перемещения свожу к минимуму. Люблю проводить время на свежем воздухе. Как-никак весна, природа оживает", - цитирует его starhit.ru.

В марте Беляев пожаловался на ухудшение самочувствия. Это стало неприятной новостью для людей, которым небезразлична судьба телезвезды. Ведь совсем недавно он говорил, что избавился от расстройства нервной системы и перестал пить некоторые препараты, которые убивали раковые клетки.

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