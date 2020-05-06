Путину передали план по снятию ограничений

Детали разъяснят на предстоящем совещании с кабмином

Владимиру Путину передали план по выходу из ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, схему обсудят в подробностях на совещании российского лидера с правительством и губернаторами.

"Ситуация по коронавирусу в регионах России разная, вопросы снятия ограничительных мер — за губернаторами", — отметил представитель Кремля. По словам Пескова, план выхода из карантина на совещании представит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общее число зараженных в России достигло почти 166 тысяч, за минувшие сутки количество инфицированных возросло на 10 тысяч. В мире к утру 6 мая число зараженных COVID-19 превысило 3,66 миллиона человек.

Владимир Путин призвал начать подготовку к возвращению к нормальной жизни в своем обращении к губернаторам 28 апреля. Президент поручил разработать план действий по нормализации предпринимательской деятельности, напоминает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"