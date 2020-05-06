Плющенко подтвердил переход Трусовой в его команду

Начался процесс оформления документов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход в его группу призера чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой.

"Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально", - заявил Плющенко агентству ТАСС.

Он выразил уверенность, что добьется с Трусовой высоких результатов. Осталось дождаться конца режима самоизоляции, когда можно будет выйти на лед и возобновить тренировки.

Ранее СМИ сообщили, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова подала заявление об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Под руководством Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. Фигуристка - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В ее активе также бронза взрослого чемпионата Европы, серебро чемпионата России.

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