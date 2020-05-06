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Плющенко подтвердил переход Трусовой в его команду

15:28
  • среда
  • 06 мая 2020

Начался процесс оформления документов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил переход в его группу призера чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой.
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"Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть. Жизнь такая штука, что спортсмен иногда переходит к другому тренеру, считаю, это нормально", - заявил Плющенко агентству ТАСС.

Он выразил уверенность, что добьется с Трусовой высоких результатов. Осталось дождаться конца режима самоизоляции, когда можно будет выйти на лед и возобновить тренировки.

Ранее СМИ сообщили, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова подала заявление об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Под руководством Тутберидзе Трусова тренировалась с 2016 года. Фигуристка - двукратная чемпионка мира среди юниоров. В ее активе также бронза взрослого чемпионата Европы, серебро чемпионата России.

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