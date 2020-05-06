"Штатно, но не без температуры": Путин рассказал о состоянии Мишустина

Премьер заразился коронавирусом

Владимир Путин сообщил подробности о состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина. Перед началом совещания по ситуации с коронавирусом, президент рассказал, что глава кабмина идет на поправку.

"Там все штатно. Не без температуры, как часто бывает в таких случаях. Но он восстанавливается. Мы с ним каждый день день на связи. Он принимает участие в текущей работе, подготовке всех наших решений. Пожелаем ему скорейшего выздоровления, а вам от него привет", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

30 апреля стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил во время встречи по видеосвязи с Владимиром Путиным. Глава кабмина отправился на лечение в клинику, но продолжает активно консультировать коллег по телефону.

Помимо Мишустина, коронавирус также обнаружен в правительстве у главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

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