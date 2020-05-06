"Цена ошибки - жизнь людей": Путин рассказал о снятии ограничительных мер

Нельзя забегать вперед, уверен президент

Принимать решение о снятии ограничительных мер в связи в коронавирусной инфекцией можно только опираясь на мнения ученых. Об этом в среду рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства поручил губернаторам в ближайшее время выработать планы действий по выходу из режима ограничений. Между тем Путин предупредил, что любая поспешность в этом вопросе может привести к откату назад в борьбе с коронавирусом.

"Нельзя забегать вперед, любая неосторожность, поспешность может обернуться срывом, откатом назад, цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", - приводит слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что ситуация с распространением инфекции в регионах различная. Где-то, по словам Путина, необходимо сохранять жесткие меры, где-то планировать их "обоснованное смягчение".

Ранее в среду в Минздраве оценили развитие ситуации с COVID-19. В ведомстве указали, что наша страна пока не вышла на плато по заболеваемости.

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