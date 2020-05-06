Семьям с детьми дополнительно выплатили 9,5 миллиардов рублей

Помощь получили почти 2 миллиона ребят

Около 66 тысяч российских семей, имеющих право на материнский капитал, получили сертификаты в беззаявительном порядке с 15 апреля. Об этом сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава Минтруда России Антон Котяков.

Министр также проинформировал президента о том, что 1,8 миллиона детей за тот же период получили дополнительные выплаты в 5 тысяч рублей. На это потребовалось 9,5 миллиарда рублей.

Проще стало оформить пособие и потерявшим работу гражданам. По данным Котякова, на сегодняшний день в России зарегистрировано 1,2 миллиона безработных, из них 735 тысяч прибавилось за последние два месяца. Они могут оформить необходимые документы онлайн, напоминает ТАСС.

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