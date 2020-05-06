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Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

15:58
  • среда
  • 06 мая 2020

С наибольшими осложнениям сталкиваются люди старше 60 лет

Мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее женщин. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что с наибольшими осложнениям сталкиваются люди старше 60 лет.

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"Тяжёлые формы течения, мы сегодня уже видим, что встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал министр.

Глава Минздрава, выступая во время совещания президента Владимира Путина с губернаторами и членами правительства по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, также рассказал, что в настоящий момент в стационарах с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на него находятся 80 тысяч человек, из них 1133 человек на ИВЛ.

По словам Мурашко, в России ситуация с медоборудованием и тестами стабильна, производство налажено. Дефицита коек нет, заверил он Путина.

Ранее, открывая совещание, президент России предупредил глав регионов об опасности резкого снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса.

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