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Роспотребнадзор предложил три этапа для снятия ограничительных мер

16:34
  • среда
  • 06 мая 2020

Меры предосторожности сохраняются

Роспотребнадзор предложил снимать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничительные меры в три этапа. На каждом из них необходимо сохранять меры предосторожности, подчеркнула глава ведомства Анна Попова.
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На первом этапе, по словам Поповой, возможно снятие ограничений на прогулки на открытом воздухе, занятия спортом. Также возможно открытие некоторых организаций торговли – однако с ограничениями по площадям торговых точек.

На втором этапе планируется разрешить прогулки, в том числе и с детьми, в общественных пространствах – однако с соблюдением всех мер предосторожности, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

На третьем этапе планируется открыть места отдыха, возобновить деятельность предприятий торговли и услуг. Будут открыты образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общественного питания. Глава Роспотребнадзора на совещании с президентом Владимиром Путиным подчеркнула, что и на этом этапе меры предосторожности соблюдать обязательно.

Попова отметила, что окончательное решение в каждом из российских регионов остается за губернаторами. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут ввести заново.

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