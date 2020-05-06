Роспотребнадзор предложил три этапа для снятия ограничительных мер

Меры предосторожности сохраняются

Роспотребнадзор предложил снимать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничительные меры в три этапа. На каждом из них необходимо сохранять меры предосторожности, подчеркнула глава ведомства Анна Попова.

На первом этапе, по словам Поповой, возможно снятие ограничений на прогулки на открытом воздухе, занятия спортом. Также возможно открытие некоторых организаций торговли – однако с ограничениями по площадям торговых точек.

На втором этапе планируется разрешить прогулки, в том числе и с детьми, в общественных пространствах – однако с соблюдением всех мер предосторожности, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

На третьем этапе планируется открыть места отдыха, возобновить деятельность предприятий торговли и услуг. Будут открыты образовательные учреждения, гостиницы, предприятия общественного питания. Глава Роспотребнадзора на совещании с президентом Владимиром Путиным подчеркнула, что и на этом этапе меры предосторожности соблюдать обязательно.

Попова отметила, что окончательное решение в каждом из российских регионов остается за губернаторами. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки ограничительные меры могут ввести заново.

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