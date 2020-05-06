Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

Президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается по-разному

Владимир Путин в среду провёл совещание по реализации мер поддержки экономики в условиях борьбы с коронавирусом, а также по возможному поэтапному снятию ограничений. Перед началом обсуждения президент передал участникам встречи привет от главы правительства Михаила Мишустина.

Неделю назад у него был диагностирован коронавирус, но, по словам Владимира Путина, дело идёт на поправку. К сегодняшнему дню по поручению главы государства рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса и Роспотребнадзор подготовили предложения по постепенному выходу из режима ограничений. Он действует по 11 мая. Владимир Путин в связи с этим напомнил руководителями регионов, что все они в ближайшие дни должны выработать свои планы действий на последующий период, передает "ТВ Центр".

"Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение - и коллег из Правительства, и глав регионов - крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"