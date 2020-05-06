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Волонтеры поздравляют ветеранов в преддверии 75-летия Победы

18:10
  • среда
  • 06 мая 2020

Накануне праздника волонтеры вручают небольшие подарки - диски с песнями Победы, георгиевские ленточки и обязательно открытки со своими личными поздравлениями

В преддверии 75-летия Великой Победы по всей стране волонтеры приезжают к ветеранам и вручают им символические подарки - георгиевские ленточки и открытки с поздравлениями. В Москве к участникам Великой Отечественной приезжают нынешние военнослужащие. И под окнами, чтобы не нарушать режим самоизоляции -  мини-концертами приветствуют ветеранов, исполняя легендарные песни. Такие флэшмобы не оставляют равнодушными и местных жителей. Те с удовольствием присоединяются к поздравлениям своих соседей - героев.

Подробности – в репортаже Юлии Богоманшиной.

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