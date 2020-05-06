Собянин считает преждевременным снятие ограничений в сфере услуг

Промпредприятия смогут возобновить работу с 12 мая

Начало работы предприятий в сфере услуг в Москве может спровоцировать рост заболеваемости. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом.

По мнению мэра столицы, предприятия Москвы необходимо разделить на две части: сфера услуг и всё остальное. Сферу услуг надо контролировать жестче.

"Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - подчеркнул мэр.



Тем не менее, столичные власти считают возможным с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных организаций. Тем не менее, режим самоизоляция граждан ослабевать не должен.

"Мы должны чётко следовать ему. Тогда мы сможем сохранить стабильность и постепенно раскрывать одну за другой сферы деятельности", - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что за последние две недели в столице не растет число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусом. Увеличение числа выявленных случаев мэр объяснил увеличением количества проводимых тестов, а не ростом заболеваемости.

"Кроме того, в Москве создана достаточно мощная система компьютерной томографии для исследования граждан на предмет заболевания пневмонией, в том числе ковидной пневмонией, что также дало возможность выявлять на ранних стадиях данное заболевание", - отметил Собянин.

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