Путину доложили о работе Росгвардии в условиях пандемии коронавируса

Виктор Золотов провел встречу с президентом России

Вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса, стали главной темой встречи Владимира Путина с главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым. Обсуждались проблемы контроля за соблюдением санитарных ограничений и обеспечения безопасности самих росгвардейцев, передает "ТВ Центр".

"Свыше 20 тысяч военнослужащих ежедневно выполняют задачи по режимно-ограничительным мероприятиям, по защите граждан, по местам охранения объектов здравоохранения - там, где находятся больные коронавирусом", - доложил Золотов.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, по словам Виктора Золотова, оснащены средствами индивидуальной защиты, им выданы медикаменты, в том числе противовирусные препараты. Регулярно проводится дезинфекция служебных помещений.

Перепрофилируются три военных госпиталя; там будут подготовлены дополнительно около 300 коек для инфицированных. В связи с тем, что Росгвардия осуществляет контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, Виктор Золотов сообщил, что продлил разрешительные документы до 1 сентября.

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