Путин сменил состав совета по стратегическому развитию

Министра экономического развития из совета исключили

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова включена в состав рабочей группы совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Указ подписал президент Владимир Путин.

Полина Крючкова ранее работала в столичной мэрии. Замминистра экономического развития ее назначили в феврале 2020 года, в министерстве она курировала вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.

Как отмечается в опубликованном на официальном портале правовой информации документе, в состав рабочей группы также включен замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" Арсений Беленький. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников из состава совета исключен.

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