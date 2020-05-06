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Путин сменил состав совета по стратегическому развитию

17:22
  • среда
  • 06 мая 2020

Министра экономического развития из совета исключили

Заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова включена в состав рабочей группы совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Указ подписал президент Владимир Путин.
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Полина Крючкова ранее работала в столичной мэрии. Замминистра экономического развития ее назначили в феврале 2020 года, в министерстве она курировала вопросы макроэкономического анализа и прогнозирования.

Как отмечается в опубликованном на официальном портале правовой информации документе, в состав рабочей группы также включен замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" Арсений Беленький. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников из состава совета исключен.

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