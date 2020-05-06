Китай поставил станцию связи 5G на Эвересте

Альпинисты подтвердили: связь есть

Станция связи пятого поколения 5G появилась на высоте 6,5 тысячи метров над уровнем моря. Китайские компании Huawei и China Mobile установили ее на высочайшей вершине мира – Эвересте (Джомолунгма).

Как сообщил изданию "Пэнпай" представителя компании Huawei Чжан Юн, группа альпинистов подтвердила возможность телефонного звонка на высоте 8,3 тысячи метров. К сожалению, качество связи на вершине горы (8 848 метров над уровнем моря) проверить невозможно – туда сейчас никто не поднимается, посетовал представитель компании. Тем не менее, он подтвердил, что теоретически зона покрытия включает и пик Эвереста.

Общее количество базовых станций пятого поколения связи в Китае на конец марта достигло 198 тысяч. По данным китайских властей, число пользователей пакетов услуг 5G в стране превысило 50 миллионов. К концу года общее число базовых станций планируют довести до 500 тысяч, вложив в это 120 миллиардов юаней.

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