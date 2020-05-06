Российский миллиардер найден мертвым в своем доме

Полиция разбирается в инциденте

Правоохранительные органы обнаружили миллиардера Дмитрия Босова мертвым в его доме. Как сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена, он покончил с собой в ночь на среду, 6 мая. Инцидент произошел в подмосковном поселке Усово.

Отметим, что Босов владеет такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит". Компании Босова "Аллтек" принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Бизнесмен входит топ-100 богатейших людей в России по версии журнала Forbes.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"