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Российский миллиардер найден мертвым в своем доме

18:11
  • среда
  • 06 мая 2020

Полиция разбирается в инциденте

Правоохранительные органы обнаружили миллиардера Дмитрия Босова мертвым в его доме. Как сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена, он покончил с собой в ночь на среду, 6 мая. Инцидент произошел в подмосковном поселке Усово.

Отметим, что Босов владеет такими компаниями как "Востокуголь" и "Сибантрацит". Компании Босова "Аллтек" принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Бизнесмен входит топ-100 богатейших людей в России по версии журнала Forbes.

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