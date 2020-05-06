Грузия поблагодарила Украину за "благоразумный отказ" от назначения Саакашвили

В Тбилиси уверены, что экс-президент даже кофе себе не сможет сварить

Михаила Саакашвили нельзя назначать даже секретарем. Экс-президент Грузии без своих пиарщиков даже кофе себе сварить не сможет, уверены в Тбилиси. Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег за то, что они не утвердили назначение бывшего губернатора Одесской области на должность вице-премьера.

"Я хочу сказать Раде и нашим коллегам… большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций… Мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране", - заявил Мдинаразде.

Прокомментировал вице-спикер грузинского парламента и возможное назначение Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ Украины. "Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить", - сказал Мдинарадзе.

О намерении администрации Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ стало известно в конце апреля. Грузия резко отреагировала на это известие: премьер-министр Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае утверждения экс-президента на эту должность. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также предупредила Киев, что после такого шага отношения двух стран ухудшатся, передает ТАСС.

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