Собянин предупредил о жестком контроле санитарных норм после 12 мая

Предприятия-нарушители будут закрыты

Московские предприятия, которые возобновят свою работу с 12 мая, должны строго соблюдать санитарные нормы. Власти столицы намерены это строго контролировать, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что режим самоизоляции продолжает действовать.

"Надо более жестко компенсировать режим, связанный и с самоизоляцией, и с санитарно-защитными мерами - в первую очередь на тех предприятиях, которым разрешено работать, мы будем строго контролировать. И если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарные нормы, то такие предприятия будут закрываться", - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Столичный градоначальник также сообщил, что работа заведений общественного питания в Москве будет возобновлена в последнюю очередь. Собянин подчеркнул, что работники любого кафе или другого заведения в сфере услуг общаются с неограниченным числом лиц – что в условиях эпидемии коронавируса представляет большую опасность.

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