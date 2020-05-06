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Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая

18:52
  • среда
  • 06 мая 2020

Праздничные фейерверки можно будет посмотреть только по трансляции и из окон домов

Москвичи смогут увидеть праздничный салют в День Победы по видеотрансляции или из окон своих домов, а традиционные смотровые площадки и набережные в этот день будут закрыты в связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщил в среду руководитель Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

"Обязательно будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка и усилены действующие. Те территории, которые могут быть перекрыты, они сейчас уже перекрыты: парковые зоны, отдельные смотровые площадки. Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования. В местах, которые традиционно выбираются жителями столицы для того, чтобы смотреть салют, будут усилены меры безопасности", - сказал Данчиков.

Он добавил, что в Москве продолжает действовать режим самоизоляции, нельзя собираться в общественных местах и гулять по городу. Улицы патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и дружинники.

Кроме того, руководитель Главконтроля отметил, что запуск салютов с балконов жилых домов категорически запрещен. В соответствии с кодексом об административных нарушениях за подобными действиями будут следить "уполномоченные службы и наказывать по всей строгости".

"Праздничные фейерверки 9 мая можно будет посмотреть только по трансляции и из окон своих домов. Никаких мероприятий, прогулок, самостоятельных запусков салютов просим граждан не планировать. Будет вестись активная работа по пресечению подобных действий, в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции будут составлены протоколы и наложены штрафы", - заключил Евгений Данчиков.

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