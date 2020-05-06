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Собянин похвалил москвичей за дисциплину во время майских праздников

19:24
  • среда
  • 06 мая 2020

Мэр уверен, что это повлияет на снижение числа заражений коронавирусом

Жители столицы стараются соблюдать режим самоизоляции и социального дистанцирования - это показали первые майские праздники. Дисциплинированность москвичей положительно повлияет на снижение числа заражений коронавирусом, уверен мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин предупредил о жестком контроле санитарных норм после 12 мая

"У нас значительно снизился поток людей на транспорте и на улицах города. Конечно, есть передвижения определенные, есть люди на улицах, но они соблюдают режим дистанции и санитарных норм", - отметил столичный градоначальник в эфире Первого канала. Собянин попросил москвичей и дальше придерживаться такого же режима.

По данным Главного контрольного управления столицы, за первые четыре дня майских праздников в Москве составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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