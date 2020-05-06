Собянин принял решение открыть с 12 мая все строительные и промпредприятия

В каком порядке регионам предложено снимать ограничения и какую поддержку окажет государство гражданам и компаниям?

Условия, при которых регионы смогут начать в ближайшее время поэтапное смягчение противоэпидемических ограничений, обсуждались в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства и главами регионов. Специалисты предлагают ориентироваться на динамику заболеваемости последних двух недель, а также учитывать охват населения системой тестирования и наличие резерва коек для тяжелобольных. В Москве, к примеру, по словам мэра Сергея Собянина, число ежедневно проводимых анализов за последнее время увеличилось в несколько раз. Это позволяет выявить инфицирование на ранней стадии, заблаговременно начать лечение и не доводить дело до госпитализации.

Совещание президента с кабинетом министров впервые с начала эпидемии проходит без премьера. Вместо заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина по видеосвязи - его заместитель Андрей Белоусов. Сам же глава правительства сейчас проходит лечение и уже выздоравливает.

Главный вопрос, ответ на который хотела бы услышать - без преувеличения - вся страна - как долго еще продлится режим самоизоляции. Путин напоминает руководителям регионов: в ближайшие дни они должны выработать четкий план действий.

"Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение - и коллег из правительства, и глав регионов - крайне высока. Давайте никогда не будем об этом забывать", - сказал Путин.

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, показатели, на основании которых губернаторы должны принимать решения, для всех одинаковы. Темп прироста заболеваемости. Свободный коечный фонд в стационарах. И, наконец, охват проведенных тестов на "Ковид-19" в конкретном регионе. Отмена ограничений будет проходить в три этапа.

"Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения - то есть, парки, скверы - при соблюдении условий социального дистанцирования. Предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - рассказала Попова.

В Москве постепенный выход из режима самоизоляции начнется уже 12 мая. Но многие жесткие ограничения пока останутся.

"Считаем, выход из самоизоляции или ограничительных мер в сфере услуг - пока преждевременным. Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт возможность нам принять решения и с 12-го числа разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий. Не части строительных предприятий как сейчас, а всех строительных предприятий. Это даёт возможность полумиллиону москвичей получить полноценную работу, возобновить полноценную работу", - сказал Собянин.

"Я поддерживаю то, что сейчас было сказано, и считаю, что открытие большого количества предприятий. Прежде всего промышленных - и стройки они обоснованы. Разумеется, это нужно делать в контакте с главным санитарным врачом, само собой разумеется. Однако обратите внимание на то, что чтобы предприятия эффективно работали, нужно чтоб работала вся цепочка смежников. Вам как члену госсовета это не сложно сделать, вам с коллегами из регионов просто нужно подробно обсудить все вопросы, связанные с единством нашего производственного комплекса", - указал Путин.

Еще одна тема совещания - поддержка экономики и граждан в этот непростой период. Владимир Путин требует от министров не только докладывать ему о предпринятых мерах, но и максимально доходчиво объяснять людям: где и как можно получить помощь.

"Все - и граждане, и руководители компаний, и собственники - должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Все должны знать, каким образом они могут это сделать. Ну, и наконец, все должны быть уверены в том, что это до них дойдет", - сказал Путин.

Речь и про налоговые льготы. И про облегченный порядок оформления пособия по безработице. И про субсидии многодетным семьям. Например, с 17 апреля ежемесячно выплачивают по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

О поддержке бизнеса докладывает министр экономики. Перенесены сроки уплаты налогов для более чем полутора миллионов организаций. Урегулирован вопрос с арендой. Арендатор теперь в праве требовать отсрочку у собственника помещения, даже если тот - частное лицо. Введен мораторий на банкротство. Сокращены так называемые административные издержки бизнеса.

Ситуацию в здравоохранении можно назвать стабильной, считает глава ведомства Михаил Мурашко. Дефицита коечного фонда нет. Средств индивидуальной защиты хватает. Меры поддержки медиков работают.

Завершая совещание, Владимир Путин отдельно напоминает министрам: функции контроля и координации в вопросе снятия ограничений в регионах возложены именно на правительство. Впрочем, у губернаторов по-прежнему большие полномочия. Они, уверен президент, на местах больше владеют ситуацией.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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