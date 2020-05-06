Масочный режим: что делают регионы России для борьбы с COVID-19

В стране растет число заболевших

1200 протоколов составлено за сутки в Москве в отношении людей, которые вышли на улицу без уважительной причины. Еще 1600 человек, болеющих коронавирусом или ОРВИ, нарушили карантин. Этих людей почему-то не пугает рост числа заболевших. Но статистика неумолима. Потому во многих регионах вводят масочный режим при посещении общественных местах и транспорта. Кроме того, гражданам советуют носить еще и перчатки.

Подробнее - в репортаже Петра Вершинина

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