Меркель заявила о преодолении первой фазы пандемии в Германии

Ситуация в Европе остается напряженной

Общее количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 3 миллионов 700 тысяч. Умерли порядка 260 тысяч человек. Лидер по всем показателям по-прежнему США. На второе место по числу жертв коронавируса вышла Великобритания. Тем не менее, правительство Соединённого Королевства - вслед за своими европейскими соседями - рассматривает вопрос о постепенном ослаблении ограничительных мер. Во Всемирной Организации Здравоохранения уже предупредили о возможности возврата к глобальному карантину в случае, если количество инфицированных вновь начнёт расти.

Германия по-прежнему входит в пятерку европейских государств, наиболее пострадавших от коронавируса. Тем не менее, большое число излечившихся, небольшой по сравнению с другими странами процент смертности, а также не более тысячи новых инфицированных в день позволили канцлеру заявить: первую фазу пандемии ФРГ преодолела. Хотя ограничения по всей Республике начали снимать еще за 2 недели до этого официального объявления: почти 2 месяца абсолютного локдауна серьезно ударили по экономике. Пойдя на поводу у бизнеса, Ангела Меркель предупреждает: социальное дистанцирование и обязательное ношение масок пока сохраняются. А если ситуация с распространением инфекции вновь начнет выходить из-под контроля, то все ограничения вернут.

Ангела Меркель поблагодарила немцев за дисциплинированность во время карантинных мер. Теперь им можно тренироваться на открытом воздухе, встречаться с родственниками, откроются парикмахерские и школы. Вновь заработают и крупные магазины, и торговые центры, передает "ТВ Центр".

В Великобритании, которая вышла на второе место в мире по количеству жертв КОВИД-19, Борис Джонсон, сам только-только излечившийся от нового заболевания, рассчитывает начать ослабление карантина с 11 мая. Все детали правительственного плана кабмин обещает опубликовать днем ранее. Ранее этот документ британцам обещали представить 7 числа. Несмотря на то, что парламент поздравил премьера с выздоровлением и возвращением на работу, традиционных споров избежать не удалось: оппозиция обвинила Джонсона в слишком большом количестве смертей.

Страны Старого Света постепенно ослабляют режим внутри своих территорий, однако контроль по периметру, в частности, предоставление въезжающими отрицательных тестов на коронавирус или вообще полный запрет пересечения границы по-прежнему остается даже внутри Шенгенской зоны. Пока европейцы радуются возможности прогуляться по улице или насладиться шоппингом, в ВОЗ предупреждают: к снятию ограничений нужно подходить максимально ответственно.

Подробнее смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной

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