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Студентам-медикам оплатят работу с больными COVID-19

19:45
  • среда
  • 06 мая 2020

Практиканты получат выплаты наравне с другими медработниками

Студенты-медики привлекаются к помощи пациентам с коронавирусом только на добровольной основе. До начала практики медицинская организация должна заключить с ними временный трудовой договор, сообщил глава Минздрава. По словам Михаила Мурашко, студентам положены стимулирующие выплаты, как и другим медработникам.
Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

 "На время практической подготовки на них в полной мере распространяются положения о стимулирующих выплатах медработникам, предложенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и правительством России", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что многие студенты уже сейчас поняли суть врачебной профессии – служение людям. Они готовы подставить плечо коллегам-медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в так называемой красной зоне.

Мурашко уточнил, что перед прохождением практики все студенты проходят специальное обучение. В числе необходимых навыков - безопасность медицинского персонала.

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