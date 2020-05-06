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Путин поручил ужесточить санкции за нарушение пожарной безопасности

20:05
  • среда
  • 06 мая 2020

Президент ждет предложений к 1 июня

Предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к возгораниям в лесах, должны быть готовы к 1 июня. Это один из пунктов в перечне поручений Владимира Путина. Список составлен по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в России, которое президент провел 27 апреля.
Путин провел совещание по ситуации с коронавирусом

"Правительству подготовить совместно с МЧС, заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в законодательство изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности", - приводит содержание документа пресс-служба Кремля.

Особое внимание уделяется ситуациям, в которых был причинен ущерб зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям.

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