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Смягчение режима в Подмосковье начнется со строительства

20:39
  • среда
  • 06 мая 2020

Строители возобновят работу

Ослабление действующего из-за коронавируса режима самоизоляции в Подмосковье начнется с возобновления строительства школ и детских садов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Говорить о том, что сейчас все решено, и 12-го мая мы откроемся, абсолютно нельзя. Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины… Прежде всего, строительство, все, что связано со школой, детские сады, инфраструктурные объекты", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее стало известно, что губернатор Московской области подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима". До 12 мая мера носит рекомендательный характер, а с начала рабочей недели маска и перчатки станут обязательными элементами гардероба.

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