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Путин запретил военнослужащим пользоваться гаджетами

21:18
  • среда
  • 06 мая 2020

Рассказывать журналистам о деталях службы также нельзя

Российским военнослужащим запрещается передавать журналистам или рассказывать в соцсетях о деталях своей службы. Запрет распространяется и на пользование гаджетами, которые могут хранить и передавать такую информацию. Изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил внес президент России Владимир Путин.
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 Откровенные беседы о воинской службе с представителями СМИ теперь приравнены к грубым дисциплинарным проступкам. Нарушением считается также ношение при себе телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, а также данные о геолокации. Запрет действует во время боевых действий, дежурств в нарядах, участия в учениях или походах кораблей, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что такие меры необходимы, так как военнослужащие представляют интерес как для иностранных спецслужб, так и для  террористических и экстремистских организаций.

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