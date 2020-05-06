Путин запретил военнослужащим пользоваться гаджетами

Рассказывать журналистам о деталях службы также нельзя

Российским военнослужащим запрещается передавать журналистам или рассказывать в соцсетях о деталях своей службы. Запрет распространяется и на пользование гаджетами, которые могут хранить и передавать такую информацию. Изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил внес президент России Владимир Путин.

Откровенные беседы о воинской службе с представителями СМИ теперь приравнены к грубым дисциплинарным проступкам. Нарушением считается также ношение при себе телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, а также данные о геолокации. Запрет действует во время боевых действий, дежурств в нарядах, участия в учениях или походах кораблей, сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что такие меры необходимы, так как военнослужащие представляют интерес как для иностранных спецслужб, так и для террористических и экстремистских организаций.

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